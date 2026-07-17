Подросток не выжил после удара током в парке аттракционов

В Италии 15-летний юноша получил удар током в парке развлечений и не выжил

В Италии 15-летний подросток получил удар током на аттракционе в луна-парке и не выжил, сообщает газета Il Messaggero.

Инцидент произошел вечером в четверг, 16 июля, после сильного ливня в городе Споторно, провинция Савона. Мальчик бил в «силометр» — устройство, где нужно ударить по мячу, закрепленному на земле. По предварительным данным, он снял обувь и был босиком.

В момент контакта с металлической частью конструкции его поразил электрический разряд. Пострадавшего сразу доставили в больницу, где врачи более двух часов пытались его реанимировать, однако спасти его не удалось.

Следователи рассматривают версию о коротком замыкании из-за попадания дождевой воды в электрощит аттракциона. Полиция изолировала место происшествия, а муниципалитет закрыл весь луна-парк.

В настоящее время проводятся проверки состояния электрической системы и выясняются все обстоятельства случившегося. Мэр Споторно выразил соболезнования семье и отметил, что территория останется закрытой до завершения расследования.

Ранее 18-летнему сотруднику парка развлечений зажевало ноги во время катания на аттракционе.