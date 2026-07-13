Трехлетнего мальчика ударило током на платном пляже в Челябинске

В Челябинске трехлетний мальчик попал в больницу после удара током на платном пляже «Каспийский берег». Об этом стало известно 74.RU.
Инцидент произошел днем в воскресенье, 12 июля, когда ребенок схватился за провод, протянутый через территорию пляжа. По словам очевидцев, мальчика сразу оттащили от источника тока и вызвали скорую помощь.
В администрации пляжа подтвердили, что происшествие действительно было.
«Это был провод от гидроциклов, там стоит оборудование. Нам сказали, что с ребенком все нормально», — отметила сотрудница.
По данным регионального Минздрава, ребенка доставили в медицинское учреждение вместе с родителями. Сейчас он находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное, ему оказывают всю необходимую помощь.
Ранее в Саратовской области ребенок впал в кому после купания в пруду.