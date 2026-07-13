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Трехлетнего мальчика ударило током на платном пляже в Челябинске

74.ru: в Челябинске ребенок получил удар током на платном пляже
Hrazhynskaya Maryia/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске трехлетний мальчик попал в больницу после удара током на платном пляже «Каспийский берег». Об этом стало известно 74.RU.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 12 июля, когда ребенок схватился за провод, протянутый через территорию пляжа. По словам очевидцев, мальчика сразу оттащили от источника тока и вызвали скорую помощь.

В администрации пляжа подтвердили, что происшествие действительно было.

«Это был провод от гидроциклов, там стоит оборудование. Нам сказали, что с ребенком все нормально», — отметила сотрудница.

По данным регионального Минздрава, ребенка доставили в медицинское учреждение вместе с родителями. Сейчас он находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное, ему оказывают всю необходимую помощь.

Ранее в Саратовской области ребенок впал в кому после купания в пруду.

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