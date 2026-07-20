Лебедев рассказал об опасной для России категории людей

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал антипрививочников людьми, которые угрожают будущему страны. Такое мнение он высказал в своем обзоре новостей, опубликованном в «VK Видео».

«Вот эти ребята реально представляют опасность для будущего страны. Люди, которые не поставят прививку своим детям — вот это настоящие люди, с которыми нужно бороться», — сказал блогер.

Лебедев призвал не игнорировать проблему и активно противодействовать тем, кто отказывается от вакцинации детей, поскольку, по его мнению, именно эти люди заслуживают самого пристального общественного внимания.

В апреле сообщалось, что Минздрав России планирует создать федеральный реестр вакцинированных граждан и отказавшихся прививаться. Он будет использоваться для «разработки планов информационно-разъяснительной работы». Но откуда взялось движение антипрививочников, в чем причины роста этого сообщества и есть ли реальная связь между вакцинами и аутизмом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России приняли закон о выплатах россиянам при осложнениях от прививок.