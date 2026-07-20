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Врач дала советы, которые помогут пожилым легче перенести жару

Врач Чернышова: пожилым важно избегать физических нагрузок в жару
CGN089/Shutterstock/FOTODOM

Пожилым людям важно полностью исключить пребывание на открытом солнце в часы максимальной солнечной активности (с 11:00 до 16:00), чтобы снизить риски для здоровья в жаркую погоду. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

По ее словам, в такие дни важно избегать физических нагрузок, особенно работы на дачных участках в наклонном положении. В городе стоит передвигаться по затененным маршрутам и периодически заходить в прохладные помещения магазинов или госучреждений. Кроме того, важно пить больше воды и всегда носить ее с собой, чтобы поддерживать электролитный баланс и предотвращать опасное «высыхание» организма.

Чернышова также призвала не прекращать прием назначенных врачом препаратов и использовать светлые головные уборы из легких тканей

Врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина до этого говорила, что организму во время жаркой погоды необходимы электролиты, которые помогают поддерживать водный баланс и борются со скрытым обезвоживанием.

Ранее сообщалось, что на Москву при 30-градусной жаре обрушатся ливни с грозами.

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