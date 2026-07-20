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На Москву при 30-градусной жаре обрушатся ливни с грозами

Синоптик Ильин: в Москву пришли жара до +30 градусов и ливни с грозами
Владимир Вяткин/РИА Новости

В столичном регионе сегодня и завтра пройдут ливни с грозами, при этом ожидается жаркая погода. Об этом в беседе с RT сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Самый теплый на текущей неделе день, по его словам, приходится на сегодня – воздух прогреется до +28…+30 градусов. Во второй половине дня пройдут ливни с грозами. Такая погода будет сопровождаться южным ветром в 5—10 м/с, который при грозах может усилиться до 11—16 м/с.

«Далее температура воздуха медленно начнет снижаться. Вероятно, к четвергу дневная температура будет находиться в пределах +19...+24 градусов», — отметил Ильин.

По его словам, практически всю неделю будут идти дожди, единственный день, когда возможна сухая погода – это среда. На воскресенье синоптик спрогнозировал возвращение потепления до +23…+28 градусов, добавив, что в целом погода не будет особо меняться на протяжении всей недели.

В Гидрометцентре ранее рассказали, какой погоды ждать москвичам.

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