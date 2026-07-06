Назван способ замедлить старение мозга на несколько лет

FENS: знание двух иностранных языков может замедлить старение мозга на шесть лет

Изучение иностранных языков связано с более медленным старением мозга, причем эффект усиливается с каждым новым освоенным языком. К такому выводу пришли ученые из Испании, Чили, Аргентины и Ирландии. Результаты исследования были представлены на конференции Федерации европейских нейронаучных обществ (FENS) в Барселоне.

С возрастом связи между нейронами постепенно ослабевают, что приводит к ухудшению памяти, снижению скорости мышления и других когнитивных функций. Исследователи решили проверить, влияет ли многоязычие на этот процесс.

В исследовании приняли участие 728 жителей Страны Басков — региона с высоким уровнем многоязычия. С помощью магнитоэнцефалографии ученые зарегистрировали активность мозга участников, а затем обучили алгоритм искусственного интеллекта определять «биологический возраст» мозга по состоянию нейронных связей. После этого модель проверили на независимой группе из 144 человек, говоривших на одном, двух, трех или четырех языках.

Анализ показал, что у людей, владеющих двумя языками, мозг в среднем выглядел на шесть лет моложе по сравнению с одноязычными участниками. У знающих три языка разница составляла около семи лет, а у владеющих четырьмя — до 13 лет.

Кроме того, значение имело не только количество языков, но и глубина их освоения. Более раннее изучение второго языка и высокий уровень владения им были связаны с более «молодым» состоянием нейронных сетей.

По мнению авторов, регулярное использование нескольких языков создает дополнительную когнитивную нагрузку, заставляя мозг постоянно переключаться между языковыми системами, подавлять ненужную информацию и активнее использовать механизмы внимания, памяти и исполнительного контроля. Такая «тренировка» может способствовать сохранению нейронных связей и замедлять возрастные изменения мозга.

При этом исследователи подчеркивают, что работа показывает лишь связь, а не причинно-следственную зависимость. На результаты могли повлиять и другие факторы, например уровень образования, образ жизни, чтение, музыкальные занятия и социальная активность. Тем не менее полученные данные подтверждают, что многоязычие может быть одним из факторов, способствующих сохранению когнитивного здоровья в пожилом возрасте.

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