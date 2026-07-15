«Раньше стареем»: Мясников назвал причину частых инфарктов у россиян в 25 лет

Рост случаев серьёзных заболеваний в молодом возрасте связан с тем, что население начало стареть раньше из-за неправильных пищевых привычек. Сегодня среди пациентов не редкость встретить 25-летнего человека с инфарктом, подчеркнул в беседе с НСН врач и телеведущий Александр Мясников.

Он отметил, что эта тенденция длится уже в течение определённого времени, на фоне чего специалисты даже были вынуждены сместить возрастные рекомендации по профилактике рака груди или кишечника на 5-10 лет раньше.

«То же самое мы видим в кардиореанимациях, пациент с инфарктом — 25 лет, — добавил Мясников. — Про ожирение я молчу: избыточный вес есть у каждого второго — это 40 %. Однако это не заболевания молодеют — это мы раньше стареем. Мы губим себя неподвижностью, питанием».

По его словам, наибольший вред организму современного человека наносит ультрапереработанная пища, акцент на готовом питании и частое переедание. В результате этого люди просто стали намного быстрее стареть, сдвигая возрастные рамки для серьёзных заболеваний, которые в прошлом были более характерны для представителей старшего поколения.

«То, что мы сдвинули своё биологическое старение лет на 15–20, — это факт», — заключил врач.

До этого доцент кафедры кардиологии Пироговского университета Юлия Юферева рассказала, что в последние десятилетия врачи всё чаще отмечают феномен «омоложения» сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего инсульта и инфаркта миокарда. По её словам, на людей младше 45 лет приходится от 10 до 18 % всех инфарктов и инсультов. Среди основных методов профилактики ранних инфарктов и инсультов она выделила такие простые шаги, как контроль давления, холестерина и сахара, здоровое питание, физическая активность, отказ от курения, управление стрессом, ночной сон не менее семи часов и регулярное наблюдение у врача.

Ранее был назван способ замедлить старение мозга на несколько лет.