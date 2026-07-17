«Ничего нового»: россиянам дали рекомендации по защите от «наноклещей»

«Микроклещи» или «наноклещи» — это нимфы иксодовых клещей, иными словами — молодые особи. С точки зрения инфекционной опасности принципиальной разницы между нимфой и взрослым членистоногим нет: они обитают в одной и той же среде и могут быть переносчиками различных заболеваний. Об этом в беседе с mk.ru сообщила доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета, кандидат медицинских наук Наталья Миропольская.

«Независимо от размеров клеща меры профилактики остаются одинаковыми. При посещении лесов, парков и других природных территорий рекомендуется носить светлую закрытую одежду с длинными рукавами и брюками, использовать репелленты, <...> избегать высокой травы. Очень важно регулярно проводить само- и взаимоосмотры со своими близкими», — отметила специалист.

Если клещ на теле все-таки обнаружен, следует оперативно его извлечь и сохранить для лабораторных исследований. Если же навыков по удалению этих вредителей нет, необходимо срочно обратиться в ближайший травмпункт, добавила она.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждали, что из-за маленького размера (всего 1–2 мм) нимфы могут долго оставаться незамеченными на теле, при этом они ведут себя куда активнее и агрессивнее, потому что им надо усиленно питаться для перехода к следующей стадии развития. Опасны они также, как взрослые особи, поскольку переносят клещевой энцефалит, боррелиоз и другие инфекции.

Ранее в Омске врачи вытащили клеща из глаза пятилетней девочки.