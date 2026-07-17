Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

«Ничего нового»: россиянам дали рекомендации по защите от «наноклещей»

Врач Миропольская: способы защиты от всех видов клещей одинаковы
Tomasz Klejdysz/Shutterstock/FOTODOM

«Микроклещи» или «наноклещи» — это нимфы иксодовых клещей, иными словами — молодые особи. С точки зрения инфекционной опасности принципиальной разницы между нимфой и взрослым членистоногим нет: они обитают в одной и той же среде и могут быть переносчиками различных заболеваний. Об этом в беседе с mk.ru сообщила доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета, кандидат медицинских наук Наталья Миропольская.

«Независимо от размеров клеща меры профилактики остаются одинаковыми. При посещении лесов, парков и других природных территорий рекомендуется носить светлую закрытую одежду с длинными рукавами и брюками, использовать репелленты, <...> избегать высокой травы. Очень важно регулярно проводить само- и взаимоосмотры со своими близкими», — отметила специалист.

Если клещ на теле все-таки обнаружен, следует оперативно его извлечь и сохранить для лабораторных исследований. Если же навыков по удалению этих вредителей нет, необходимо срочно обратиться в ближайший травмпункт, добавила она.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждали, что из-за маленького размера (всего 1–2 мм) нимфы могут долго оставаться незамеченными на теле, при этом они ведут себя куда активнее и агрессивнее, потому что им надо усиленно питаться для перехода к следующей стадии развития. Опасны они также, как взрослые особи, поскольку переносят клещевой энцефалит, боррелиоз и другие инфекции.

Ранее в Омске врачи вытащили клеща из глаза пятилетней девочки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!