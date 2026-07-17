Врач назвал главные различия между отеками и лишним весом

Врач Симаков: прибавка в 2–3 кг — это вода, а не жир, она уходит без диет

После праздника, застолья или вечера с соленой едой человек может встать на весы и увидеть прибавку в пару килограммов. Откуда они берутся, «Газете.Ru» рассказал нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

По словам врача, у взрослого человека колебания веса в пределах двух-трех килограммов могут быть физиологическим разбросом. Особенно после употребления алкоголя, соленых продуктов, большого объема еды или нарушения питьевого режима. Это происходит, потому что жидкость задерживается в организме, накапливается гликоген. Он тоже удерживает воду, объяснил Симаков.

«Гликоген — это форма запаса глюкозы, которая хранится в мышцах и печени. Когда его становится больше, вместе с ним удерживается и часть жидкости. Поэтому на весах появляется прибавка, хотя речь не идет о быстром наборе жировой массы», — прокомментировал эксперт.

Летом ситуация часто усугубляется, продолжил врач. Утром человек почти не пьет, днем ограничивается чаем или кофе, а к вечеру чувствует обезвоживание и выпивает сразу много жидкости, например несколько бутылок газировки. Утром после та можно проснуться с отеками.

Симаков добавил, что вес может так же быстро уйти. Например, если человек за день ел мало, расходовал гликоген, терял жидкость и организм избавлялся от продуктов переработки пищи, к вечеру на весах может появиться минус килограмм-полтора.

Поэтому, подчеркнул специалист, разовая прибавка веса чаще говорит не о лишнем весе, а о воде, гликогене, соли, объеме еды и особенностях питьевого режима. К тому же наеденное за праздники после возвращения к привычному ритму уходит за неделю даже без походов в спортзал и других усилий. Поэтому важно смотреть не на одно утреннее взвешивание, а на устойчивую динамику веса, заключил нейрогастроэнтеролог.

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