Врач объяснила причины появления отеков у подростков

Врач Уланкина: появление отеков у подростка может быть связано с образом жизни

Появление небольших отеков у подростков в период полового созревания зачастую является нормой, однако в некоторых случаях они могут указывать на заболевания. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредила врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Во время полового созревания значительно повышается выработка половых гормонов, гормона роста и инсулиноподобного фактора роста. Эти изменения могут временно влиять на водно-солевой обмен. Кроме того, у девушек перед менструацией под действием эстрогенов нередко возникает физиологическая задержка жидкости, которая проходит самостоятельно», — пояснила специалист.

Она добавила, что отеки могут появиться на фоне малоподвижного образа жизни, а также из-за избытка соли, сладостей, газированных напитков и фастфуда в рационе, задерживающих жидкость в организме.

По словам врача, стойкие или выраженные отеки могут быть связаны с гипотиреозом, заболеваниями надпочечников, нарушением выработки антидиуретического гормона, тяжелыми нарушениями обмена веществ, болезнями почек и сердечно-сосудистой системы. Причиной также могут быть некоторые лекарственные препараты и ожирение, при котором развивается инсулинорезистентность.

Помимо этого, эксперт предупредила, что внезапный выраженный отек лица, губ, языка или век может быть признаком аллергической реакции и требует немедленного обращения за медицинской помощью. Обратиться к врачу также необходимо, если отеки сохраняются несколько дней, усиливаются или сопровождаются быстрым набором веса, слабостью, нарушением мочеиспускания, повышением температуры, изменением аппетита или другими тревожными симптомами.

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