Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Психолог оценила влияние «бежевого» воспитания на ребенка

Психолог Хелемеля: «бежевое» воспитание не навредит ребенку само по себе
Zhuravlev Andrey/Shutterstock/FOTODOM

Следование тренду на «бежевое» оформление детских комнат, а также выбор одежды и игрушек нейтральных оттенков сами по себе не несут угрозы для психического развития ребенка. Об этом газете «Известия» сообщила клинический психолог, КПТ-терапевт Анастасия Хелемеля.

Эксперт объяснила, что цветовосприятие играет значимую роль в когнитивном развитии ребенка, поскольку различение оттенков способствует формированию семантических связей, правильному развитию речи и умению классифицировать окружающий мир. Если бы малыш с рождения наблюдал только один конкретный цвет, в теории это могло бы обернуться нехваткой стимуляции зрительной коры и замедлением формирования части нейронных связей. Однако у «бежевых мам» нет ничего общего с сенсорной депривацией, поскольку это лишь эстетический выбор.

Психолог объяснила, что даже в таком случае ребенок продолжает видеть лица, улицу, игрушки окружающих детей, еду и остальной мир в целом. При этом к проблеме может привести лишь полное исключение всех цветов.

По словам эксперта, более важную роль играет эмоциональная атмосфера внутри семьи. Психологическими проблемами может обернуться чрезмерная тревожность родителей, которые стремятся максимально контролировать среду, окружающую малыша.

«Гиперконтроль среды говорит о желании «стерилизовать» реальность, что может тормозить развитие толерантности к разнообразию. Но сам по себе нейтральный фон в комнате не вредит психике — важнее живое общение и тактильный контакт», — предупредила она.

До этого аналитики новостной платформы Дзен рассказали «Газете.Ru», что россияне особенно часто интересуются материалами про родительство без строгих правил для детей. При этом популярность этой темы выросла и у мужской аудитории.

Ранее Минпросвещения опровергло разработку рекомендаций о цветах детской одежды.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!