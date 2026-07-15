Психолог оценила влияние «бежевого» воспитания на ребенка

Психолог Хелемеля: «бежевое» воспитание не навредит ребенку само по себе

Следование тренду на «бежевое» оформление детских комнат, а также выбор одежды и игрушек нейтральных оттенков сами по себе не несут угрозы для психического развития ребенка. Об этом газете «Известия» сообщила клинический психолог, КПТ-терапевт Анастасия Хелемеля.

Эксперт объяснила, что цветовосприятие играет значимую роль в когнитивном развитии ребенка, поскольку различение оттенков способствует формированию семантических связей, правильному развитию речи и умению классифицировать окружающий мир. Если бы малыш с рождения наблюдал только один конкретный цвет, в теории это могло бы обернуться нехваткой стимуляции зрительной коры и замедлением формирования части нейронных связей. Однако у «бежевых мам» нет ничего общего с сенсорной депривацией, поскольку это лишь эстетический выбор.

Психолог объяснила, что даже в таком случае ребенок продолжает видеть лица, улицу, игрушки окружающих детей, еду и остальной мир в целом. При этом к проблеме может привести лишь полное исключение всех цветов.

По словам эксперта, более важную роль играет эмоциональная атмосфера внутри семьи. Психологическими проблемами может обернуться чрезмерная тревожность родителей, которые стремятся максимально контролировать среду, окружающую малыша.

«Гиперконтроль среды говорит о желании «стерилизовать» реальность, что может тормозить развитие толерантности к разнообразию. Но сам по себе нейтральный фон в комнате не вредит психике — важнее живое общение и тактильный контакт», — предупредила она.

До этого аналитики новостной платформы Дзен рассказали «Газете.Ru», что россияне особенно часто интересуются материалами про родительство без строгих правил для детей. При этом популярность этой темы выросла и у мужской аудитории.

Ранее Минпросвещения опровергло разработку рекомендаций о цветах детской одежды.