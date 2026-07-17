Россиянам рассказали, как осанка влияет на настроение

Неправильная осанка и напряженные мышцы из-за сидячей работы могут негативно влиять блуждающий нерв, по которому идут команды парасимпатической нервной системы. В итоге человек может столкнуться не только с проблемами со здоровьем, но и с плохим настроением. Об этом kp.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-реабилитолог Мария Коновалова.

«Напряженные мышцы шеи от работы за компьютером, спазм грудобрюшной диафрагмы при волнениях, неправильная осанка - все это сдавливает или растягивает вагус. А когда напряжение становится хроническим, появляются не только проблемы с пищеварением, но и эмоциональные трудности», — объяснила специалист.

По ее словам, если блуждающий нерв зажат, человек может столкнуться с тревогой, повышенной пугливостью, апатией, а также желанием ничего не делать и прекратить общение с окружающими. Зачастую такое состояние может стать причиной депрессивного состояния.

В то же время правильная работа блуждающего нерва способствует стрессоустойчивости, выносливости и способности радоваться жизни. Врпч подчеркнула, что его хороший тонус помогает организму быстро восстанавливаться после нагрузок, качественнее переваривать пищу, выводить токсины и поддерживать стабильное настроение.

Психолог Юлия Куликова-Цай до этого говорила, что лучшими способами разгрузить мозг и дать ему отдохнуть являются прогулки на свежем воздухе и медитация. Она также посоветовала приучаться к прослушиванию сложной музыки.

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