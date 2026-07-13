Врач объяснила россиянам, как рассчитать свою норму воды в жару

Потребность в жидкости зависит не только от температуры воздуха, но и от массы тела, уровня физической активности, возраста, состояния здоровья и даже влажности окружающей среды. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-хирург, кандидат медицинских наук «СМ-Клиника» Екатерина Саутина.

«Часто можно услышать совет пить два литра воды в день. На самом деле это очень условная рекомендация. Для одного человека такого объема может оказаться недостаточно, а для другого — наоборот, слишком много», — отметила врач.

В качестве отправной точки можно использовать простую формулу.

«Взрослому человеку требуется примерно 30–35 мл жидкости на каждый килограмм массы тела в сутки. Например, человеку весом 70 кг необходимо около 2,1–2,5 литра жидкости в день. При этом речь идет именно о всей жидкости, которую получает организм, а не только о чистой воде. В этот объем входят супы, напитки, молоко, а также вода, содержащаяся в овощах, фруктах и других продуктах», — объяснила специалист.

Летом потребность в жидкости закономерно возрастает.

«Если температура воздуха превышает 30 градусов, человек активно потеет, занимается спортом, работает на улице или долго находится на солнце, к своей обычной норме стоит дополнительно прибавить примерно 500–1000 мл жидкости, а при интенсивных физических нагрузках — еще больше. Потери жидкости при активном потоотделении могут достигать нескольких литров за день», — рассказала Саутина.

При этом ориентироваться исключительно на чувство жажды, по словам врача, не всегда правильно. У детей и пожилых людей этот механизм работает менее эффективно, поэтому они могут начать испытывать жажду уже тогда, когда организм частично обезвожен.

Хорошим ориентиром специалист назвала цвет мочи. Светло-соломенный цвет обычно говорит о достаточном потреблении жидкости. Темная концентрированная моча, сухость во рту, головная боль, слабость, снижение работоспособности и головокружение могут свидетельствовать о том, что жидкости организму уже не хватает.

При этом чрезмерное употребление воды также может быть небезопасным.

«Если пить значительно больше потребности организма за короткое время, можно нарушить водно-солевой баланс и снизить концентрацию натрия в крови. Такое состояние встречается редко, но возможно, особенно во время длительных спортивных нагрузок, когда человек восполняет только воду, не компенсируя потерю электролитов», — сказала она.

По словам специалиста, наиболее правильный подход — пить воду небольшими порциями в течение всего дня.

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