Россиян предупредили об опасности бани в жаркую погоду

Несмотря на мнение о том, что баня помогает перенести жару, на самом деле она может навредить здоровью из-за сочетания высоких температур и теплового воздействия. Особенно осторожно к этому следует относиться гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупредила в беседе с газетой «Известия» врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Во время жары организм уже работает в усиленном режиме, для поддержания температуры тела сердце перекачивает больше крови, сосуды расширяются, потоотделение усиливается. Если в такое время пойти в жаркую баню, то это лишь усугубит ситуацию, отметила врач.

«Во время парения температура тела продолжает расти, вместе с потом организм теряет большое количество жидкости и электролитов», — пояснила Уланкина.

Вместе с этим, по ее словам, падает артериальное давление, а сердце работает еще интенсивнее. Это особенно опасно для гипертоников, сердечников и тех, кто страдает заболеваниями легких – им не рекомендуется посещать баню в жару. Также не рекомендуется посещать баню при повышении температуры или обезвоживании на фоне инфекционного заболевания.

Если человек все-таки решился на поход в баню во время жары, то важно заходить в парную несколько раз на периоды не дольше пяти-десяти минут, а при появлении тревожных симптомов – таких, как слабость, головокружение или учащенное сердцебиение, сразу выйти. Ни в коем случае нельзя перед баней или во время парения употреблять алкоголь, так как это нарушает терморегуляцию и создает дополнительную нагрузку на сердце, подчеркнула врач. Она также призвала россиян воздержаться от резких перепадов температур и не прыгать в ледяную воду после парения.

«Контрастные процедуры допускаются, если организм к ним хорошо подготовлен: человек регулярно, ежедневно принимает холодный душ, знаком с закаливанием», — пояснила врач, добавив, что при отсутствии такой привычки резкое охлаждение после бани может навредить.

Напомним, специалисты ПНИПУ отмечали, что контрастные процедуры после парной — холодный бассейн, обливание или купание в снегу — дополнительно тренируют сосуды. Однако ученые предупреждают, что неподготовленным людям такие перепады температуры могут быть опасны из-за риска резкого повышения артериального давления.

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