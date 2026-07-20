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Россиянам объяснили, выгодно ли брать отпуск в августе

Экономист Балынин: россиянам выгоднее отдохнуть в июле, а не в августе
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

В августе россиян ждет 21 рабочий день из 65 рабочих дней за все лето, это один из трех таких месяцев в 2026 году. О том, выгодно ли уходить в отпуск в этот месяц, aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он уточнил, что в июле и августе не будет нерабочих праздничных дней, однако, отдохнуть в середине лета будет выгоднее.

«С учетом параметров производственного календаря получаем, что в августе 2026 года будет на два рабочих дня меньше, чем в июле. Важно отметить, что если сотрудник весь август отработает полностью, то на размер оплаты труда число выходных дней в августе никак не повлияет», — сказал Балынин.

Эксперт также подсчитал, как будут отличаться выплаты за отпуск в июле и августе. Так, например, при ежемесячной заработной плате в 105 тыс. рублей (средний дневной заработок — 3,3 тыс. рублей) за 14 дней отпуска в период с 13 по 26 июля сотрудник получил бы 46,2 тыс. рублей отпускных и 59,4 тыс. рублей за оставшиеся 13 рабочих дней. Если взять отпуск с 10 по 23 августа, можно получить 46,2 тыс. рублей отпускных. При этом за оставшиеся 11 рабочих дней сотруднику выплатят 55 тыс. рублей, то есть разница между выплатами составит 4,4 тыс. рублей.

Ччлен комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин до этого говорил, что в этом году отпуск в августе для россиян значительно выгоднее, чем в мае с точки зрения выплат.

Ранее юрист объяснил, какие сотрудники могут взять отпуск за свой счет летом.

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