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Россиянам посоветовали уйти в отпуск в июле или августе

В Госдуме россиянам напомнили о возможности выгодно отдохнуть в августе
brajianni/Shutterstock/FOTODOM

В этом году отпуск в августе для россиян значительно выгоднее, чем в мае с точки зрения выплат. Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он напомнил, что отпускные выплаты рассчитываются на основе среднемесячной зарплаты, для определения которой годовой доход делят на 12 и на 29,3, то есть на среднее количество календарных дней в месяце. Затем полученную сумму нужно умножить на число выходных.

Зарплата при этом зависит от количества рабочих дней каждого конкретного месяца – чем их больше, тем дешевле стоит каждый день и тем меньше теряет сотрудник, уходя в отпуск, объяснил депутат.

Таким образом, в августе 21 рабочий день, и, например, при окладе в 70 тыс. рублей стоимость одного дня достигает 3333 рубля. В июле 23 рабочих дня, один день стоит 3043 рубля, поэтому с финансовой точки зрения июль даже выгоднее августа. К слову, опережает последний летний месяц и сентябрь, но по сравнению с минувшей весной август все-таки предпочтительнее, подчеркнул Говырин.

«Зато у мая август выигрывает с запасом, весной из-за праздников всего 19 рабочих дней и каждый пропущенный стоит дорого», — добавил он, отметив, что компания должна перевести отпускные не позднее, чем за три дня до начала отдыха.

Напомним, исследователи выяснили, что россияне стали отказываться от отпусков не только из-за нехватки денег и перегрузки, но и из-за тревоги перед поездками. В 31% компаний работники откладывают отпуск, потому что им тревожно куда-либо ехать в текущей обстановке. Ещё в 29% компаний сотрудники объясняют отказ тем, что им «некуда и незачем ехать». Проблема уже отражается на накопленных отпусках – в 42% компаний есть сотрудники с небольшими остатками неотгулянных дней.

В Госдуме ранее объяснили правила расчета отпускных при увольнении.

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