На Ставрополье арестовали готовившего подрыв машины преступника

Преступник, готовивший подрыв автомобиля участника специальной военной операции (СВО) на Ставрополье, арестован на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

По версии следствия, обвиняемый, действуя в сговоре с неустановленными лицами, закупил компоненты для самодельной бомбы, чтобы взорвать автомобиль капитана запаса — ветерана боевых действий, участника СВО и программы «Герои Ставрополья». Довести задуманное до конца ему не удалось, поскольку его задержали.

Утром 20 июля в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о предотвращении подготовки террористического акта. По подозрению в причастности к преступлению был задержан 49-летний житель региона.

По информации ФСБ, мужчина по собственной инициативе связался с представителем украинской спецслужбы. Выполняя полученные указания, он провел разведку по месту проживания бывшего военнослужащего, после чего приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства, которое, по версии следствия, планировалось использовать для подрыва автомобиля.

Ранее в Курске задержали 15-летнего подростка после переписки с террористами.