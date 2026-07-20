В Ставропольском крае сорвали теракт против участника СВО

Сотрудники ФСБ предотвратили подготовку террористического акта в отношении участника специальной военной операции в Ставропольском крае. По подозрению в причастности к преступлению задержан 49-летний житель региона, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ФСБ, мужчина по собственной инициативе связался с представителем украинской спецслужбы. Выполняя полученные указания, он провел разведку по месту проживания бывшего военнослужащего, после чего приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства, которое, по версии следствия, планировалось использовать для подрыва автомобиля.

При попытке реализовать преступный замысел подозреваемый был задержан. У него изъяли компоненты, предназначенные для изготовления самодельного взрывного устройства в домашних условиях, а также средства связи с перепиской с куратором.

До этого жительницу Ялты задержали по подозрению в причастности к теракту, совершенному в Севастополе в 2024 году.

Ранее в Курске задержали 15-летнего подростка после переписки с террористами.