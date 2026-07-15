Литвинова выставила на продажу московскую квартиру за 1 млрд рублей

Актриса и режиссер Рената Литвинова выставила на закрытую продажу свою московскую квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о недвижимости площадью 344 кв. м в элитном ЖК «Большая Дмитровка IX». По данным издания, Литвинова планирует продать недвижимость за 1 млрд рублей. За доплату в 5 миллионов рублей артистка готова отдать весь прошлый интерьер: антикварные ширмы, зеркала, люстры, дисковый телефон, коллекционную мебель, коллекцию картин из живых бабочек, живопись, написанную для Земфиры (признана в РФ иностранным агентом), а также диван бабушки Земфиры.

Как отмечает Mash, на данный момент квартиру хочет приобрести некий крупный московский бизнесмен. Мужчина внес аванс за недвижимость.

«Но показы продолжаются: если до конца лета найдется покупатель с деньгами здесь и сейчас, квартира уйдёт ему», — заявили представители издания.

В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции Литвинова играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью.

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