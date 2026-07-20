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Россияне отказались от раннего выхода на пенсию

«Работа.ру»: 29% россиян заявили о готовности работать после 65 лет
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян не хотят слишком рано уходить на пенсию. Так, 38% участников соответствующего опроса назвали наиболее подходящим возраст от 51 до 60 лет, а еще 29% заявили, что хотят работать и после 65 лет. Об этом RT сообщает со ссылкой на результаты исследования.

Возраст от 61 до 65 лет комфортным для выхода на пенсию считают 17% респондентов, еще 12% отметили, что хотели бы уйти на пенсию в 41–50 лет. До 40 лет согласились перестать работать только 4% опрошенных.

В то же время продолжить работу после выхода на пенсию планируют 77% опрошенных. В основном так отвечали респонденты 35–44 лет и 45–54 лет – в этих возрастных категориях доля намеренных работать после начала пенсии достигла 80% и 79% соответственно. А вот среди тех, кто постарше, положительно ответивших на этот вопрос меньше – 74% россиян от 55 лет сообщили, что хотят работать на пенсии.

Исследование сервиса «Работа.ру» подготовлено на основе ответов более 3,2 тыс. россиян, живущих во всех регионах страны.

До этого исследователи выяснили, что подавляющее большинство опрошенных россиян (61%) задумываются о пенсии и ее размере по достижении 40 лет. Еще 20% активно решают вопрос за 5–10 лет до достижения пенсионного возраста. При этом 60% не уверены в том, что государственная пенсия позволит поддерживать комфортный уровень жизни. 45% не собираются менять привычный образ жизни и хотят иметь возможность ездить отдыхать, свободно покупать товары, ходить в театры и рестораны, а также позволить себе платную медицину.

В Совфеде ранее раскрыли влияние работы в предпенсионном возрасте на размер пенсии.

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