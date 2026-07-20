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Психолог объяснил, почему зумеры отказываются от романов на работе

Психолог Волков: зумеры предпочитают разделять личную жизнь и работу
Shutterstock/Ground Picture

Большинство зумеров предпочитают не заводить романы с коллегами, поскольку им хватает общения вне работы. Об этом газете «Известия» рассказал клинический психолог, сексолог Сергей Волков.

Специалист объяснил, что представители этого поколения воспринимают работу лишь как инструмент жизни, а не ее часть. Зумеры не вовлекаются в компанию эмоционально, испытывая раздражение из-за утверждений о том, что коллектив является одной большой семьей.

При этом, по словам психолога, так молодые люди относятся не только к романам, но и к различным корпоративным мероприятиям и тимбилдингам, в том числе к празднованию дней рождений и другим торжествам. Многие зумеры придерживаются мнения, что личная жизнь не должна быть встроена в работу.

«Есть тенденции, которые определяют образ этого развития, — у зумеров это индивидуализм и собственное счастье. Нельзя навязывать новому поколению старые модели. Их путь индивидуален, и если позволить им быть такими, то нас будет окружать общество счастливых людей», — отметил эксперт.

Директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики «КвантИнсайт» компании «Стахановец» Карина Остроносова до этого рассказала «Газете.Ru», что зумеры чаще принимают решение об увольнении из-за жесткого контроля и отсутствия гибкости, в то же время миллениалы дольше терпят перегрузки и в результате выгорают.

Ранее HR-эксперт объяснила, как зумеры поменяли рынок труда в России.

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