У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение

Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 5,5 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

«Координаты: 51.3562, 159.8965, магнитуда (Ml): 5.5», — сказано в сообщении ученых.

По данным службы, эпицентр землетрясения находился в 209 км от Петропавловска-Камчатского, а глубина очага составила около 67,7 км.

Утром 18 июля в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили о землетрясении в Новосибирской области около города Карасук. По информации ведомства, сейсмическая активность магнитудой 5.3 была зафиксирована на широте 53.31, долготе 77.86.

Днем ранее сообщалось о землетрясении у берегов Японии. Очаг залегал на глубине 40 км в море восточнее острова Танэгасима.

До этого в Новой Зеландии объявили предупреждение об угрозе цунами из-за землетрясения.Ранее сейсмолог объяснил, есть ли связь между землетрясениями в Венесуэле и Японии.

Ранее сейсмолог объяснил, есть ли связь между землетрясениями в Венесуэле и Японии.