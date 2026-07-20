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Банки обяжут уведомлять россиян о подписании кредитных договоров от их имени

ГД рассмотрит поправки об обязанности банков уведомлять о кредитных договорах
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять россиян о подписании кредитных договоров от их имени. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он отметил, что в России, несмотря на сокращение числа случаев кредитного мошенничества, сохраняется опасность оформления на граждан мошеннических займов. В связи с этим депутаты рассмотрят соответствующий проект закона.

Банки в уведомлении, как пояснил парламентарий, должны быть указывать индивидуальные условия кредита, процентную ставку, сумму, срок возврата и информацию о возможности отказаться от денег если сумма договора превышает 50 тыс. рублей.

Оповещение должно будет производиться в течение 15 минут через контактные данные заемщика или Госуслуги, добавил Володин.

До этого был принят закон, согласно которому, банкам с 1 сентября 2027 года придется раскрывать клиентам полную информацию об услугах и финансовых продуктах.

Ранее банки обязали уведомлять родителей об операциях детей.

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