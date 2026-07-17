Российские банки заставят полностью раскрывать информацию о продуктах и услугах

С 1 сентября 2027 года российским банкам придется в обязательном порядке раскрывать клиентам полную информацию о своих услугах и финансовых продуктах. Закон об этом одобрил Совет Федерации, сообщил ЦБ РФ на своем сайте.

Пресс-служба Центробанка пояснила, что нововведение заключается в установке единого стандарта раскрытия информации для кредитных организаций.

Опираясь на многочисленные жалобы клиентов банков, регулятор пришел к выводу, что они зачастую не получают достаточного объема данных о вкладах, кредитах или других услугах в мобильных приложениях и на сайтах.

В сообщении ЦБ подчеркивается, что банки в большинстве случаев акцентируют внимание клиентов на привлекательных характеристиках продуктов, стараясь максимально замалчивать данные о рисках и специальных условиях.

Кроме того, добавили в Центробанке, из-за особенностей подачи информации на сайтах и в мобильных приложениях банков у пользователей зачастую складывается неверное впечатление о том, какой именно продукт им предлагается. В пример ЦБ приводит размещение информации о брокерских услугах в разделе, посвященном накоплениям, — хотя они не гарантируют дохода. При этом на такие материалы не распространяются требования, предъявляемые законодательством к рекламе.

По новому закону будет стандартизировано содержание информации, предоставляемой клиентам в банковских офисах, на сайтах и в приложениях. По мнению разработчиков законопроекта, нововведение повысит осведомленность потребителей о финансовых услугах и исключит манипулирование их поведением со стороны кредитных организаций.

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