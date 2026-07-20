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В ВОЗ спрогнозировали рост заболеваемости раком в Европе

ВОЗ ожидает рост числа случаев рака в Европе на 27% к 2050 году
GBJSTOCK/Shutterstock/FOTODOM

К 2050 году число новых случаев онкологических заболеваний в странах Европейского региона ВОЗ может увеличиться примерно на 27% по сравнению с 2024 годом. Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.

По данным организации, такой прогноз основан на оценках Международного агентства по изучению рака. При этом в России к 2050 году количество новых случаев заболевания может вырасти примерно на 13% по сравнению с уровнем 2024 года.

В ВОЗ пояснили, что основной причиной ожидаемого роста являются демографические изменения. Прежде всего речь идет о старении населения, которое оказывает значительное влияние на увеличение числа случаев онкологических заболеваний.

Кроме того, число выявленных случаев рака в России к 2050 году может увеличиться на 300–350 тысяч, уточнил руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, член-корреспондент РАН Давид Заридзе.

До этого главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн сообщил, что пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России за последние десять лет увеличилась более чем на семь процентных пунктов. По словам специалиста, для онкологии такой прирост является очень значимым показателем.

Ранее онколог оценил сроки внедрения нового препарата для лечения опухоли мозга.

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