Онколог оценил сроки внедрения нового препарата для лечения опухоли мозга

Разработанный российскими учеными препарат для лечения глиомы – одной из самых агрессивных разновидностей опухолей – нескоро дойдет до пациентов. Сначала предстоит провести многоэтапные исследования лекарства, рассказал онколог, главврач федеральной сети клиник «Евроонко» Андрей Пылев Общественной Службе Новостей.

Специалист отметил, что речь идет не только о клинических испытаниях, но также о бюрократических процедурах, связанных с регистрацией нового препарата. В пример он привел опыт других стран с ускоренными программами по внедрению новых методик лечения, где все необходимые процедуры могут занять всего несколько месяцев. По словам Пылева, в России сегодня таких программ нет, поэтому точно определить, когда лекарство появится в клиниках, сложно.

«Сегодня, напротив, ряд средств и компонентов вынужденно уходит с рынка из-за известных всем причин», – отметил врач, добавив, что медицинское сообщество и онкобольные с нетерпением ждут внедрения нового средства лечения опухолей.

Напомним, накануне в Минобрнауки сообщили, что российские ученые разработали новые препараты для диагностики и лечения глиомы — одной из наиболее агрессивных опухолей головного мозга. Работу выполнил консорциум ученых и врачей Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко и МГУ имени М.В. Ломоносова. Исследования проводились в рамках гранта Минобрнауки. По данным ведомства, разработанные препараты уже подтвердили свою эффективность. Сейчас они проходят процедуру патентования и готовятся к доклиническим исследованиям.

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