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Общество

Онколог допустил рост числа случаев рака в России к 2050 году

Онколог Заридзе: число случаев рака может увеличиться на 350 тысяч к 2050 году
Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

Число выявленных случаев рака в России к 2050 году может увеличиться на 300–350 тысяч. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, член-корреспондент РАН Давид Заридзе.

Специалист отметил, что в период с 2014 по 2024 год заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗНО) среди женщин выросла с 307 тысяч до 376 тысяч случаев. Ежегодный прирост составил 7 тысяч фиксаций. Аналогичная ситуация наблюдается среди мужчин — за 10 лет заболеваемость выросла с 259 тысяч до 322 тысяч случаев, отметил онколог.

«Учитывая имеющуюся тенденцию к росту, этот тренд, который соответствует мировой картине, скорее всего, сохранится. Предположительно, число ЗНО к 2050 году может увеличиться на 300-350 тысяч случаев», — сказал Заридзе.

15 июля главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн сообщил, что пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России за последние десять лет увеличилась более чем на семь процентных пунктов. По словам специалиста, для онкологии такой прирост является очень значимым показателем.

Ранее онколог оценил риск развития рака груди из-за аборта.

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