Пушилин объяснил, почему не запускают электричку между ДНР и Ростовской областью

Активизация ударов Вооруженных сил Украины остается главным препятствием для запуска прямой электрички между ДНР и Ростовской областью, который ранее был запланирован на 2026 год. Об этом сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин.

По его словам, с технической точки зрения к запуску маршрута практически все готово, однако сдерживающим фактором остаются вопросы безопасности.

Пушилин отметил, что движение прямой электрички начнется сразу после того, как соответствующее разрешение дадут штаб обороны и силовые структуры. По его словам, аналогичная ситуация складывается и с запуском морского сообщения с использованием судов на подводных крыльях «Метеор».

В декабре 2025 года министр транспорта ДНР Александр Бондаренко сообщал, что прямой железнодорожный маршрут до Ростовской области планируется открыть в первом квартале 2026 года. В мае он заявлял, что подготовка проекта находится на завершающем этапе.

При этом весной ВСУ усилили атаки беспилотниками по территории ДНР, в том числе по объектам транспорта. Так, в Горловке за три месяца автобусы подвергались атакам около 20 раз. Подобные случаи фиксировались и в Донецке.

Ранее глава ДНР рассказал о ситуации в Славянске.