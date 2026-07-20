В Приморье ищут ребенка, которого унесло течением

В Кировском округе Приморского края продолжаются поиски 11-летнего мальчика, которого унесло течением во время купания. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, ребенок купался вместе с дедушкой в протоке Драгучина рядом с поселком Горные Ключи. Во время отдыха мальчика унесло течением.

Поиски, которые спасатели проводили вечером, результатов не принесли.

В настоящее время сотрудники МЧС обследуют акваторию и береговую линию. Ситуация находится на контроле регионального управления ведомства.

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