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В Приморье ищут ребенка, которого унесло течением

МЧС: в Приморье 11-летнего ребенка унесло течением во время купания
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Кировском округе Приморского края продолжаются поиски 11-летнего мальчика, которого унесло течением во время купания. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, ребенок купался вместе с дедушкой в протоке Драгучина рядом с поселком Горные Ключи. Во время отдыха мальчика унесло течением.

Поиски, которые спасатели проводили вечером, результатов не принесли.

В настоящее время сотрудники МЧС обследуют акваторию и береговую линию. Ситуация находится на контроле регионального управления ведомства.

На днях на острове Русский серфер спас отца и сына, которых отбойным течением унесло в открытое море. 20-летний молодой человек решил искупаться у мыса Вятлина. Выбраться на берег самостоятельно он не смог. На помощь ему бросился отец, он стал бороться с отбойным течением, плывя вдоль берега, но тоже не справился с волнами, пловцов все дальше уносило в море. Рядом оказался мужчина на серфе, он сумел добраться до тонувших и вытащил их на берег.

Ранее в Астраханской области подросток ушел под воду при попытке спасти футбольный мяч.

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