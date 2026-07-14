В Астраханской области подросток ушел под воду при попытке спасти футбольный мяч

В Астраханской области на реке Волге утонул 14-летний мальчик, пытавшийся спасти уплывший мяч,, сообщает МЧС по региону.

В понедельник, 13 июля, четверо мальчиков играли в футбол на берегу реки в районе села Каменный Яр. Когда мяч упал в воду, один из подростков поплыл за ним, но не рассчитал силы и начал тонуть.

По словам очевидцев, он плохо умел плавать. Друг, находившийся рядом, бросился на помощь, однако спасти его не успел.

Глубина на этом участке реки достигает трех метров. Сейчас на месте работают водолазы, а по факту произошедшего проводятся оперативно-следственные мероприятия.

До этого в Саратовской области утонули девятилетний мальчик и отец, пытавшийся его спасти. Очевидцы вытащили ребенка на берег, медики скорой помощи проводили реанимацию, но спасти его не удалось.

Ранее мужчина едва не утонул, пытаясь переплыть Воронежское водохранилище.