В Приморье серфер спас отца и сына, которых унесло в море

На острове Русский серфер спас отца и сына, которых отбойным течением унесло в открытое море. Об этом сообщается в Telegram-канале News Vl.

20-летний молодой человек решил искупаться у мыса Вятлина. Выбраться на берег самостоятельно он не смог. На помощь ему бросился отец, он стал бороться с отбойным течением, плывя вдоль берега, но тоже не справился с волнами, пловцов все дальше уносило в море.

Рядом оказался мужчина на серфе, он сумел добраться до тонувших и вытащил их на берег. Позже отец и сын нашли своего спасителя в соцсетях, он отметил, что мужчины не поддались панике и это сыграло важную роль в их спасении.

До этого в Саратовской области утонули девятилетний мальчик и отец, пытавшийся его спасти. Очевидцы вытащили ребенка на берег, медики скорой помощи проводили реанимацию, но спасти его не удалось.

Ранее в Астраханской области подросток ушел под воду при попытке спасти футбольный мяч.