Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

В Приморье серфер спас отца и сына, которых унесло в море

Mash: в Приморье отца и сына унесло в открытое море

На острове Русский серфер спас отца и сына, которых отбойным течением унесло в открытое море. Об этом сообщается в Telegram-канале News Vl.

20-летний молодой человек решил искупаться у мыса Вятлина. Выбраться на берег самостоятельно он не смог. На помощь ему бросился отец, он стал бороться с отбойным течением, плывя вдоль берега, но тоже не справился с волнами, пловцов все дальше уносило в море.

Рядом оказался мужчина на серфе, он сумел добраться до тонувших и вытащил их на берег. Позже отец и сын нашли своего спасителя в соцсетях, он отметил, что мужчины не поддались панике и это сыграло важную роль в их спасении.

До этого в Саратовской области утонули девятилетний мальчик и отец, пытавшийся его спасти. Очевидцы вытащили ребенка на берег, медики скорой помощи проводили реанимацию, но спасти его не удалось.

Ранее в Астраханской области подросток ушел под воду при попытке спасти футбольный мяч.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Рассказываем, как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!