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Общество

В МВД предупредили о новой психологической уловке телефонных мошенников

МВД: мошенники стремятся установить психологической контроль над жертвами
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Дистанционные мошенники все чаще пытаются не только похитить деньги, но и установить психологический контроль над жертвами для вовлечения их в преступную деятельность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Злоумышленники нередко представляются сотрудниками правоохранительных органов и заявляют, что на имя человека пытаются оформить кредит или доверенность. Также они могут утверждать, что жертву подозревают в финансировании запрещенных организаций или что ее данные якобы оказались у преступников.

В МВД отметили, что таким образом мошенники оказывают давление на людей и убеждают их «помогать следствию», фактически вовлекая в противоправные действия.

Доцент Финансового университета при правительства РФ Петр Щербаченко рекомендует не рассказывать в соцсетях о командировках и дорогих покупках, установить самозапрет на кредиты и запретить действия с недвижимостью без личного участия собственника, если мошенники стали звонить чаще. 

Он также посоветовал включить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, а также установить везде разные сложные пароли, в которых от 12 до 14 символов.

Ранее москвичей предупредили о лжеполицейских, проверяющих паспорта у жильцов квартир.

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