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В Нью-Йорке полиция не пропускает футбольных болельщиков на Таймс-сквер

В Нью-Йорке после финала ЧМ-2026 полиция оцепила район Таймс-сквер
Andres Kudacki/AP

В Нью-Йорке полиция оцепила Таймс-сквер после окончания финального матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

После завершения матча между сборными Испании и Аргентины на Таймс-сквер пришли тысячи людей. Полицейские выставили железные ограждения в районе 46-й улицы и 7-й авеню, не давая футбольным болельщикам пройти на саму площадь, которую тоже оцепили.

Пока не известно, сколько времени сохранятся ограничения на передвижение в районе Таймс-сквер. Ожидается, что люди будут оставаться на площади в течение нескольких часов.

Сейчас обстановка в районе Таймс-сквер спокойная, стычек между болельщиками и полицией нет.

20 июля сообщалось, что появление на футбольном поле президента Соединенных Штатов Трампа вызвало недовольство зрителей финала чемпионата мира. Главу Белого дома на стадионе на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси встретил продолжительный хор недовольных возгласов.

Ранее Трамп сделал прогноз на финальный матч чемпионата мира по футболу.

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