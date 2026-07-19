«Сложно ставить против Месси»: Трамп о прогнозе на финал ЧМ-2026

Трамп заявил, что против Месси сложно ставить в финале ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп сделал прогноз на финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Его слова передает Fox Sports.

«Мой прогноз на финал? Очень сложно ставить против Месси. Он великолепный игрок. Я видел его решающий прострел… Это было просто идеально»», — сказал Трамп.

Финал чемпионата мира Испания — Аргентина состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 по московскому времени. «Газета» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее хоккеист Александр Овечкин с женой посетил финал ЧМ-2026.