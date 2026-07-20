Появление на футбольном поле Трампа вызвало недовольство зрителей финала чемпионата мира

Вышедшего на стадион в Нью-Джерси Трампа встретили недовольными возгласами

Зрители на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси встретили недовольными возгласами вышедшего на поле президента США Дональда Трампа. Об этом, ссылаясь на пресс-пул главы вашингтонской администрации, сообщает ТАСС.

Трамп вышел на поле после окончания финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины, чтобы вручить кубок одержавшим победу испанцам. По словам журналистов, главу Белого дома встретил продолжительный хор недовольных возгласов.

18 июля стало известно, что Трамп раскритиковал тактику главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира по футболу.

Вэтот же день Трамп назвал ситуацию с приостановкой дисквалификации форварда американской сборной Фоларина Балогуна самой запоминающейся на чемпионате мира по футболу.

Ранее глава ФИФА заявил, что каждый день созванивается с Трампом.