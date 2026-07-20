Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Появление на футбольном поле Трампа вызвало недовольство зрителей финала чемпионата мира

Вышедшего на стадион в Нью-Джерси Трампа встретили недовольными возгласами
Lee Smith/Reuters

Зрители на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси встретили недовольными возгласами вышедшего на поле президента США Дональда Трампа. Об этом, ссылаясь на пресс-пул главы вашингтонской администрации, сообщает ТАСС.

Трамп вышел на поле после окончания финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины, чтобы вручить кубок одержавшим победу испанцам. По словам журналистов, главу Белого дома встретил продолжительный хор недовольных возгласов.

18 июля стало известно, что Трамп раскритиковал тактику главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира по футболу.

Вэтот же день Трамп назвал ситуацию с приостановкой дисквалификации форварда американской сборной Фоларина Балогуна самой запоминающейся на чемпионате мира по футболу.

Ранее глава ФИФА заявил, что каждый день созванивается с Трампом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 19 июля. Удары по пунктам снабжения ВСУ и ужесточения для мигрантов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!