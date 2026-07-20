В одном из городов России вблизи детсада неизвестный массово отравил птиц

Вблизи детского сада в центре Хабаровска неизвестные массово травят птиц. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Уточняется, что во дворах на улице Ким Ю Чена, рядом с площадью Ленина, местные жители обнаружили десятки тел голубей, воробьев, поползней и синиц. На записях с видеокамер видно, что неизвестный на протяжении двух дней рассыпал пшено со средством от тараканов.

При этом недавно на площади имени Ленина в Хабаровске запретили кормить птиц, введя за это административную ответственность. Нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

В апреле в частном зоопарке в Ленобласти неизвестные отравили газом 73 попугая. Помимо птиц пострадали гости и сотрудники зоопарка.

Владелец зоопарка рассказал, что незадолго до трагедии к нему приходили подозрительные люди, которые запугивали сотрудников и требовали отдать им этого попугая. Предприниматель подозревает бывшего партнера по бизнесу, который требовал у него 2 млн рублей и птицу.

Ранее мужчина накормил белого медведя колбасой в зоопарке Челябинска.