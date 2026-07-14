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Общество

Россиянам напомнили, что длинных выходных до нового года больше не будет

Доцент Петкилев: в России закончился последний трехдневный отдых в этом году
Shutterstock

В 2026 году у россиян больше не будет длинных выходных, заявил РИА Новости доцент Юридического института РУДН (Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы) Петр Петкилев.

Он напомнил, что в последний раз граждане отдыхали три дня с 12 по 14 июня, когда День России выпал на пятницу. До конца 2026-го таких периодов больше не будет.

По словам Петкилева, День народного единства 4 ноября будут отмечать в среду, поэтому дополнительный выходной будет в середине недели.

«Газета.Ru»

На этом фоне сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что из-за Дня народного единства у россиян будет более короткая рабочая неделя. Из-за праздника 3 ноября продолжительность рабочего дня уменьшится на один час.

День народного единства ежегодно отмечают в России 4 ноября. Он приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов и окончанию Смутного времени. Праздник призван возродить историческую память о событиях 1612 года и подчеркнуть важность единства народа.

Ранее у россиян началось самое длинное рабочее лето за три года.

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