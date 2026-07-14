Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Бизнес

Стало известно, сколько выходных у россиян будет осенью

Экономист Балынин: у россиян будет 27 выходных дней осенью
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Этой осенью у россиян будет 64 рабочих и 26 выходных дней, а также один нерабочий праздничный день, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, суммарное число рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025 году, — 247 рабочих дней. Число выходных и праздничных дней тоже будет аналогичным тому, что было в 2025 году, — 118. Балынин уточнил, что перечень нерабочих праздничных дней закреплен в Трудовом кодексе — таких дней 14.

«К ним относится и День народного единства, который отмечается 4 ноября, это заключительный в 2026 году нерабочий праздничный день. С учетом особенностей производственного календаря россиян, трудящихся по пятидневке, ждет четырехдневная рабочая неделя, состоящая из двух частей по два дня: 2–3 ноября, 5–6 ноября. Причем 3 ноября будет сокращенным на один час рабочим днем. Суммарное число выходных дней осенью 2026 года, которая традиционно календарно продлится 91 день, составит 26 дней, 1 нерабочий праздничный день, а также 64 дня рабочих», — отметил Балынин.

По его словам, если сотрудник весь ноябрь отработает полностью, то на размер оплаты труда за полный месяц наличие нерабочего праздничного дня 4 числа, а также сокращение 3 ноября на 1 час продолжительности рабочего дня или смены никак не повлияет. Зарплата выплачивается, исходя из отработанных дней пропорционально числу рабочих дней в месяце, пояснил эксперт.

Ранее россиянам напомнили, что длинных выходных до нового года больше не будет.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие подарки облагаются НДФЛ, а какие — нет. Короткая памятка по налогу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!