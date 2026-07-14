Стало известно, сколько выходных у россиян будет осенью

Этой осенью у россиян будет 64 рабочих и 26 выходных дней, а также один нерабочий праздничный день, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, суммарное число рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025 году, — 247 рабочих дней. Число выходных и праздничных дней тоже будет аналогичным тому, что было в 2025 году, — 118. Балынин уточнил, что перечень нерабочих праздничных дней закреплен в Трудовом кодексе — таких дней 14.

«К ним относится и День народного единства, который отмечается 4 ноября, это заключительный в 2026 году нерабочий праздничный день. С учетом особенностей производственного календаря россиян, трудящихся по пятидневке, ждет четырехдневная рабочая неделя, состоящая из двух частей по два дня: 2–3 ноября, 5–6 ноября. Причем 3 ноября будет сокращенным на один час рабочим днем. Суммарное число выходных дней осенью 2026 года, которая традиционно календарно продлится 91 день, составит 26 дней, 1 нерабочий праздничный день, а также 64 дня рабочих», — отметил Балынин.

По его словам, если сотрудник весь ноябрь отработает полностью, то на размер оплаты труда за полный месяц наличие нерабочего праздничного дня 4 числа, а также сокращение 3 ноября на 1 час продолжительности рабочего дня или смены никак не повлияет. Зарплата выплачивается, исходя из отработанных дней пропорционально числу рабочих дней в месяце, пояснил эксперт.

Ранее россиянам напомнили, что длинных выходных до нового года больше не будет.