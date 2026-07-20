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Общество

Россиянам объяснили, чем опасно игнорирование даже слабых симптомов отравления грибами

Биолог Удавлиев призвал не игнорировать слабые симптомы отравления грибами
Viktor Sergeevich/Shutterstock/FOTODOM

Даже первые симптомы отравления грибами нельзя игнорировать, потому что промедление может стать критичным, заявил ТАСС доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности университета «Росбиотех» Дамир Удавлиев.

Эксперт объяснил, что при отравлении наиболее опасными грибами в течение 6-12 часов человек может чувствовать себя нормально, хотя яд поражает клетки печени. При вызове скорой диспетчеру следует сразу сказать о возможной причине плохого самочувствия.

«До приезда врачей следует пить чистую воду небольшими порциями, чтобы восполнить потерю жидкости при рвоте или диарее», — сказал биолог.

Он посоветовал обсудить прием медикаментов с врачом, а также сохранить остатки грибов или приготовленного из них блюда. Образцы могут помочь определить яд и выбрать правильное лечение.

До этого Удавлиев сообщил, что отваривание не делает ядовитые грибы безопасными, поскольку содержащиеся в них токсины сохраняют свои отравляющие свойства даже после термической обработки.

Ранее россиянам рассказали, как продать собранные грибы.

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