Россиянам объяснили, чем опасно игнорирование даже слабых симптомов отравления грибами

Даже первые симптомы отравления грибами нельзя игнорировать, потому что промедление может стать критичным, заявил ТАСС доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности университета «Росбиотех» Дамир Удавлиев.

Эксперт объяснил, что при отравлении наиболее опасными грибами в течение 6-12 часов человек может чувствовать себя нормально, хотя яд поражает клетки печени. При вызове скорой диспетчеру следует сразу сказать о возможной причине плохого самочувствия.

«До приезда врачей следует пить чистую воду небольшими порциями, чтобы восполнить потерю жидкости при рвоте или диарее», — сказал биолог.

Он посоветовал обсудить прием медикаментов с врачом, а также сохранить остатки грибов или приготовленного из них блюда. Образцы могут помочь определить яд и выбрать правильное лечение.

До этого Удавлиев сообщил, что отваривание не делает ядовитые грибы безопасными, поскольку содержащиеся в них токсины сохраняют свои отравляющие свойства даже после термической обработки.

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