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Общество

Россиянам объяснили, можно ли доварить поганки до съедобного состояния

Биолог Удавлиев развенчал миф о съедобности ядовитых грибов после долгой варки
Kiratlix/Shutterstock/FOTODOM

Отваривание не делает ядовитые грибы безопасными, поскольку содержащиеся в них токсины сохраняют свои отравляющие свойства даже после термической обработки. Об этом ТАСС сообщил доктор биологических наук, профессор университета «Росбиотех» Дамир Удавлиев.

По его словам, в бледной поганке содержатся токсины под названием аманитины, которые обладают термостабильностью, то есть не разрушаются под воздействием высоких температур, даже на протяжении длительного времени.

Так специалист развенчал распространенный среди россиян миф о том, что если ядовитые грибы долго варить, несколько раз сливая воду, это выводит из них отравляющие вещества и делает пригодными для безопасного употребления в пищу.

Удавлиев пояснил, что этот метод — длительная варка с несколькими сливами воды — актуален только для некоторых видов так называемых условно съедобных грибов. В пример он привел волнушки, которые без такого способа приготовления остаются слишком горькими из-за наличия в них млечного сока.

Ранее россиянам объяснили, как отличить ядовитый гриб от съедобного.

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