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Общество

В Роскачестве рассказали, как продать собранные грибы

Роскачество: россияне могут собирать грибы для себя, но продажа ограничена
Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут собирать грибы в лесу для себя, но для их продажи есть ряд ограничений. Об этом сообщил главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков в беседе с РИА Новости.

«Россияне имеют право свободно находиться в лесах и собирать для личных нужд грибы, ягоды, березовый сок и прочие лесные ресурсы», — сказал юрист.

Продавать их легально можно несколькими способами, отметил он. Самым удобным является сдача собранного предпринимателям на сборные пункты.

Кроме того, можно участвовать в сезонных ярмарках, предварительно ознакомившись с требованиями организаторов, или использовать «социальные места» на рынках, предназначенные для дачников и грибников, добавил Поздняков.

До этого сообщалось, что грибной урожай следует перебирать в день сбора, тщательно отделяя подпорченные экземпляры. Эксперты предупредили, что уже через четыре часа после срезания в мякоти гриба начинаются процессы гниения.

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