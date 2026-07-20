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Общество

Пьяный россиянин повалил полицейского на землю

На Сахалине пьяный мужчина напал на полицейского у отделения МВД
Сергей Бобылев/РИА Новости

На Сахалине возбуждено уголовное дело против местного жителя, который напал на сотрудника полиции. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Инцидент произошел 16 июля. По версии следствия, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на полицейского у здания отдела МВД в Долинске. Злоумышленник повалил правоохранителя на землю, схватил за шею и начал давить плечом на его горло.

По данным ведомства, дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Сейчас проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью потерпевшего.

До этого в Ленинградской области 12-летний школьник нанес удар ножом сотруднику полиции со спины. По данным 47news, мальчик находился в неадекватном состоянии. Выяснилось, что он стал жертвой мошенников: сначала познакомился в соцсетях со сверстницей, затем с ним связался мужчина с украинским флагом, пригрозивший отправить в тюрьму родителей школьника за госизмену. После этого неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ, убедили ребенка напасть на полицейского.

Ранее россиянин избил мать и напал на полицейского с бутылкой.

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