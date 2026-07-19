В Ленобласти мальчик ударил полицейского ножом по требованию мошенников

Школьник из Ленобласти подозревают в нападении на полицейского. Об этом сообщает 47news.

Инцидент произошел в городе Никольское. 12-летний мальчик подошел к сотруднику МВД со спины и нанес удар ножом. В результате ребенок не нанес мужчине серьезных травм. Мужчина смог отобрать у напавшего лезвие.

«Парень оказался шестиклассником местной школы и находился в неадекватном состоянии», – сообщается в публикации.

По данным издания, несовершеннолетний стал жертвой мошенников. За некоторое время до произошедшего он познакомился со сверстницей в соцсетях и отправил ей свою геолокацию.

Позже с ним на связь вышел мужчина с флагом Украины на фоне и заявил, что вскоре его родителей посадят за госизмену. Далее сотрудники ФСБ заявили ребенку, что он должен напасть на полицейского, который якобы является диверсантом.

По факту инцидента возбудили дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, но ответственность по ней несут только лица старше 16 лет.

Ранее сообщалось, что в Дагестане девушка ударила ножом в спину мужчину обидчика подруги.