Россиянин избил мать и напал на полицейского с бутылкой

В ЕАО пьяный сын избил мать и напал на полицейского

В Еврейской автономной области будут судить мужчину за избиение пожилой матери и нападение на полицейского с бутылкой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, 38-летний пьяный житель поселка, подошел к лежащей на диване матери, схватил ее за волосы, скинул с дивана и потребовал отдать банковскую карту. Отобрав кредитку, мужчина потратил 165 тысяч рублей на выпивку и продукты.

Пострадавшая обратилась в полицию, когда в квартиру пришел участковый, пьяный мужчина схватил его за воротник и ударил стеклянной бутылкой по руке. В отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела о грабеже и применении насилия в отношении представителя власти. Материалы расследования переданы в суд, фигуранту грозит реальный срок заключения.

До этого на Кубани осудили мужчину, который пытался забить мать топором.

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