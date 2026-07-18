Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Общество

Россиянин избил мать и напал на полицейского с бутылкой

В ЕАО пьяный сын избил мать и напал на полицейского
Global Look Press

В Еврейской автономной области будут судить мужчину за избиение пожилой матери и нападение на полицейского с бутылкой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, 38-летний пьяный житель поселка, подошел к лежащей на диване матери, схватил ее за волосы, скинул с дивана и потребовал отдать банковскую карту. Отобрав кредитку, мужчина потратил 165 тысяч рублей на выпивку и продукты.

Пострадавшая обратилась в полицию, когда в квартиру пришел участковый, пьяный мужчина схватил его за воротник и ударил стеклянной бутылкой по руке. В отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела о грабеже и применении насилия в отношении представителя власти. Материалы расследования переданы в суд, фигуранту грозит реальный срок заключения.

До этого на Кубани осудили мужчину, который пытался забить мать топором.

Ранее петербуржец забил двух женщин после застолья.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Любить vs терпеть. Нужно ли ходить на работу как на праздник и чем опасно такое желание?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!