С затонувшего у Гайаны парома спасли более 60 пассажиров

С потерпевшего крушение у берегов Гайаны парома спасены 67 человек

С затонувшего у побережья Гайаны парома спасены свыше 60 человек. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил гайанский министр по общественным работам Хуан Эдгхилл.

Он уточнил, что на данный момент спасены 67 человек, включая 15 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Пассажирский паром MV BARIMA потерпел крушение у берегов Гайаны, на борту в это время находились около 116 человек.

19 июля стало известно, что пассажирский паром MV BARIMA потерпел крушение у берегов Гайаны, на борту в это время находились около 116 человек.

Судно следовало из столицы страны — города Джорджтауна — в Порт-Кайтум, расположенный на северо-западе страны в регионе Барима-Вайни. По предварительным данным, оно потерпело крушение почти в 10 морских милях от побережья Эссекибо.

До этого сообщалось, что на озере на Алтае перевернулся паром, груженный автомобилями. Капитан судна смог выбраться самостоятельно, других пассажиров на борту не было.

Ранее у берегов Индии затонул контейнеровоз с опасными химикатами.