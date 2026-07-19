Паром со 116 людьми на борту потерпел крушение у берегов Гайаны

DW: 53 человека спаслись с затонувшего у берегов Гайаны парома

Пассажирский паром MV BARIMA потерпел крушение у берегов Гайаны, на борту в это время находились около 116 человек. Об этом сообщил министр общественных работ Гайаны Хуан Эдгхилл, передает местное издание Demerara Waves.

Судно следовало из столицы страны — города Джорджтауна — в Порт-Кайтум, расположенный на северо-западе страны в регионе Барима-Вайни. По предварительным данным, оно потерпело крушение почти в 10 морских милях от побережья Эссекибо.

Местоположение парома обнаружили благодаря сигналу локационного передатчика и сигнальным ракетам. На помощь терпящим бедствие были направлены сотрудники береговой охраны Сил обороны Гайаны (GDF) и частные средства.

Изначально министр сообщил о восьми спасенных, позднее он рассказал, что в ходе поисковой операции были спасены 53 человека.

До этого сообщалось, что на озере на Алтае перевернулся паром, груженный автомобилями.

Ранее у берегов Индии затонул контейнеровоз с опасными химикатами.