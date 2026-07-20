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Определен самый старый дуб России

Самый старый дуб России растет в Псковской области, ему 604 года
Shutterstock/FOTODOM

Самому старому дубу в России 604 года, он растет в Псковской области, передает РИА Новости со ссылкой на программу «Деревья — памятники живой природы».

По словам ее экспертов, речь идет о черешчатом дубе на Святой горке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

«Старожил Древних Печор»...является свидетелем всей истории древней обители и имеет диаметр ствола 1,66 метра на высоте 1,3 метра», — рассказали они.

В легендах говорится о том, что это одно из трех древних деревьев, перед которыми охотники молились до основания монастыря в 1473 году. После этого они отправлялись на промысел в пустынные леса.

Неделю назад ураганный ветер, вызванный циклоном «Бернадетт», вырвал с корнем вековые деревья в Павловском парке Петербурга. Главный хранитель заповедника сообщил, что там рухнули более 200 деревьев, в том числе дуб у реки Славянки, который парковые рабочие спасали два года назад.

Ранее в Шервудском лесу засох дуб Робина Гуда.

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