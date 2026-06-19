В Шервудском лесу засох легендарный дуб Робин Гуда

Знаменитый дуб Major Oak в Шервудском лесу Великобритании, который по преданию служил убежищем для Робин Гуда и его соратников, засох в возрасте около 1200 лет. Об этом пишет газета The Independent со ссылкой на Королевское общество защиты птиц (RSPB).

По данным природоохранных организаций, весной 2026 года дуб впервые не выпустил листья. Эксперты отмечают, что дерево находилось в упадке на протяжении последних лет из-за сочетания нескольких факторов, включая засухи, аномальную жару и ухудшение состояния корневой системы. Последнее было вызвано многолетним наплывом туристов, которые уплотнили почву вокруг дуба, в результате чего дождевая вода перестала в достаточном количестве поступать к корням, выяснили специалисты.

Major Oak считается одной из главных достопримечательностей Шервудского леса в графстве Ноттингемшир. Возраст дерева оценивался примерно в 800-1200 лет, а его образ неразрывно связан с легендой о Робин Гуде. Ежегодно дуб привлекал сотни тысяч туристов.

Несмотря на то что дерево засохло, его планируют сохранить как природный памятник и важную часть экосистемы леса.

В 2021 году газета The Mirror писала, что группа посетителей Шервудского леса направила петицию в RSPB и Совет графства Ноттингемшир с требованием обязать носить одежду людей, посещающих парк. Их возмутили гуляющие по территории леса нудисты. Автор петиции утверждает, что обнаженные люди стали забредать в более оживленные районы леса, вызывая тревогу у других посетителей.

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