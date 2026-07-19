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Общество

В Бурятии молодой человек сжег комнату, пытаясь потушить пожар водой

В Улан-Удэ голодный юноша пытался потушить сковороду водой и сжег комнату
МЧС Республики Бурятия

В Улан-Удэ попытка приготовить ужин закончилась для молодого человека пожаром в квартире. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на Забайкальской улице. По данным ведомства, 220-летний юноша залил сковороду маслом, но слишком сильно его разогрел. В результате сковорода вспыхнула, и, чтобы ее погасить, молодой человек использовал воду.

Это привело к ухудшению ситуации, а огонь перекинулся на шторы и мебель. Сам пострадавший получил ожоги рук.

На место вызвали пожарных. К этому моменту третий этаж дома уже был задымлен.

«Жильцы успели эвакуироваться самостоятельно до приезда огнеборцев», – сообщается в публикации.

На месте работали 27 человек и восемь единиц техники. На кадрах из квартиры заметно, что часть квартиры выгорела, на стенах и других поверхностях остались черные пятна.

В МЧС напомнили, что тушить возгорание на сковороде водой не стоит, так как это только усугубит ситуацию. Представители ведомства посоветовали сначала отключить плиту, затем накрыть огонь крышкой.

Ранее сообщалось, что амурчанка хотела пожарить картошку и устроила пожар в десятиэтажке.

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