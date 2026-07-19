Выгоревший после удара РФ крупный логистический центр Украины попал на видео

На Украине показали, как логистический центр выгорел после удара ВС РФ

Один из крупнейших украинских логистических центров под Киевом практически полностью выгорел после удара по нему российскими Вооруженными силами. Видео повреждений опубликовала пресс-служба беспилотных систем Украины.

На кадрах видны обрушившиеся после пожара конструкции комплекса и крыша, частично уцелели стены помещений.

Как сообщало украинское издание «Страна.ua», нанеся ракетный удар, ВС РФ полностью уничтожили комплекс Amtel площадью более 100 тыс. кв. м.

О поражении объекта Amtel Properties, расположенном в Киевской области, сообщило Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, на этом складе хранили, собирали и распределяли комплектующие для производства дронов большой дальности.

Объект был поражен в ходе массированной атаки ВС РФ в ночь на 19 июля. Центром ударов стал Киев и область. По информации мониторингового паблика Monitorwar, за 53 минуты по украинской столице было выпущено 44 ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку одной из крупнейших для Киева по числу запущенных баллистических ракет.

Ранее Минобороны РФ заявило о поражении предприятий в Киеве, где производят детали для крылатых ракет «Фламинго».